Президент ФВУ нахамил чемпионке: в Минспорта сделали два заявления о скандале

Министр Игорь Жданов поддержал Анну Соловей, но не может уволить главу Федерации велоспорта Украины Александра Башенко.

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов высказал слова поддержки украинской велогонщице Анне Соловей, которой публично нахамил президент Федерации велоспорта Украины Александр Башенко.

На своей странице в Facebook Жданов заявил, что министерство - на стороне спортсменки.

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"Звонил чемпионке Европейских игр-2019 по велоспорту Анне Соловей. Поздравил с победой и выразил ей лично свою полную поддержку. Считаю несправедливым, недопустимым и хамским тон общения главы профильной федерации с нашей спортсменкой", - написал Жданов.

"Министерство молодежи и спорта на ее стороне. Мы всегда подставим Анне плечо и будем отстаивать ее права, как спортсменки и члена сборной команды Украины. Заверил Анну Соловей, что она может рассчитывать на поддержку министра спорта Украины", - добавил чиновник.

В то же время в пресс-службе Министерства молодежи и спорта заявили, что думают, что можно предпринять в данной ситуации, так как Башенко не находится в подчинении организации.

"Господин Башенко не является ни сотрудником министерства, ни руководителем направления, он является руководителем общественной организации, которая никак не подчиняется министерству. Мы сейчас рассматриваем, что можно с этим сделать", - сказали в министерстве, передает hromadske.ua.

Как сообщал УНИАН, на Европейских играх-2019 Соловей завоевала золотую медаль в гонке по очкам.