"Это несправедливо": Свитолина ответила на критику платья, в котором выступает на Уимблдоне

Платье украинской теннисистки назвали слишком простым.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина ответила на критику платья, в котором играет на Уимблдоне-2019.

Одна из журналисток написала в Twitter, что платье Свитолиной - как будто из базовой коллекции: "Оно настолько простое. Кажется, Nike приложил минимум усилий. Но, по крайней мере, не выглядит плохо".

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Свитолина сперва ответила в Twitter: "Минимум усилий... Абсолютно не согласна. Всмотритесь получше в детали, которые есть у платья".

Позже, комментируя победу в первом круге Уимблдона, Свитолина также высказалась и про платье:

"Думаю, что это нечестно и несправедливо по отношению к дизайнерам, которые вкладывают столько работы для создания нашей одежды. Они вкладывают так много усилий. И говорить, что они вообще ничего не изменили, - это несправедливо. Я побывала в их штаб-квартире, увидела, как они работают", - цитирует украинку Championat.com.

“minimum effor” 🤨.... COMPLETELY DISAGREE !! Take a close look at all the details this dress has !!!! https://t.co/LibHHDWef9@Nikecourthttps://t.co/7hyD2nDS3K — Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) 1 июля 2019 г.

Как сообщал УНИАН, на старте Уимблдона Свитолина одержала первую победу с мая.