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"Это несправедливо": Свитолина ответила на критику платья, в котором выступает на Уимблдоне

09:54, 02 июля 2019
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Элина Свитолина / REUTERS

Одна из журналисток написала в Twitter, что платье Свитолиной - как будто из базовой коллекции: "Оно настолько простое. Кажется, Nike приложил минимум усилий. Но, по крайней мере, не выглядит плохо".

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Свитолина сперва ответила в Twitter: "Минимум усилий... Абсолютно не согласна. Всмотритесь получше в детали, которые есть у платья".

Позже, комментируя победу в первом круге Уимблдона, Свитолина также высказалась и про платье:

"Думаю, что это нечестно и несправедливо по отношению к дизайнерам, которые вкладывают столько работы для создания нашей одежды. Они вкладывают так много усилий. И говорить, что они вообще ничего не изменили, - это несправедливо. Я побывала в их штаб-квартире, увидела, как они работают", - цитирует украинку Championat.com.

Как сообщал УНИАН, на старте Уимблдона Свитолина одержала первую победу с мая.

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Теги: #теннис#Элина Свитолина