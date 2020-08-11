Шахтер - Базель: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Команды определят полуфиналиста Лиги Европы.

Донецкий "Шахтер" 11 августа проведет матч 1/4 финала Лиги Европы против швейцарского "Базеля". Команды сыграют на "Арене АуфШальке" в Гельзенкирхене.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Шахтер - Базель.

Начало матча - в 22.00.

Шахтер - Базель: где смотреть матч по ТВ

Команды проведут первый матч в "Финале восьми" турнира, который проходит в Германии. Матч состоится при пустых трибунах из-за пандемии коронавируса.

Обладатель путевки в полуфинал определится по итогам одной встречи, в которой возможны овертаймы и серия пенальти.

Шахтер - Базель: анонс матча Лиги Европы

Команды в прошлом провели между собой три матча. В последних двух на групповой стадии Лиги чемпионов сезона-2008/09 дончане побеждали со счетом 5:0 и 3:0. Впервые клубы встретились еще в Кубке Интертото-1966 и разошлись миром - 2:2.

На прошлой стадии турнира команды выбили из розыгрыша немцев. "Шахтер" дважды победил "Вольфсбург" (2:1, 3:0), а "Базель" разобрался с "Айнтрахтом" (3:0, 1:0).

Шахтер - Базель: прогноз букмекеров

Главным арбитром поединка назначен англичанин Майкл Оливер.

Лига Европы, 1/4 финала

Шахтер - Базель

Онлайн-трансляция матча

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