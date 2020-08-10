Аталанта - ПСЖ: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Команда Руслана Малиновского сразится с чемпионом Франции за путевку в полуфинал турнира.

В среду, 12 августа, "Аталанта" встретится с "Пари Сен-Жермен" в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Аталанта - ПСЖ.

Букмекеры считают фаворитом поединка французов. На победу ПСЖ можно поставить с коэффициентом 2,02, на ничью - 3,75, а на триумф "Аталанты" - 3,40.

Что касается выхода в полуфинал, то здесь аналитики также больше верят в Неймара и компанию. Коэффициенты - 1,56 на ПСЖ и 2,44 на "Аталанту".

Матч пройдет в Лиссабоне при пустых трибунах из-за пандемии коронавируса. УЕФА принял решение доиграть Лигу чемпионов в формате "Финала восьми" в Португалии. Противостояние итальянцев и французов будет состоять из одного поединка.

"Аталанта" в чемпионате Италии заняла третье место и выступит в следующем сезоне ЛЧ. ПСЖ стал чемпионом Франции, а сезон в стране был завершен досрочно.

За итальянскую команду выступает полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский, который недавно установил яркий бомбардирский рекорд.

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