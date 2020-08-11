Старт в Финале восьми: анонс матча Шахтер - Базель

Чемпион Украины может сделать предпоследний шаг к финалу Лиги Европы.

11 августа в немецком Гельзенкирхене на "Арене АуфШальке" состоится матч 1/4 финала Лиги Европы между "Шахтером" и "Базелем". Игра пройдет при пустых трибунах.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Шахтер - Базель.

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Стартовый свисток прозвучит в 22.00.

Для обеих команд это будет первый матч в "Финале восьми" - заключительной части Лиги Европы, которую было решено провести в Германии на пустых стадионах в формате плей-офф.

На каждой стадии турнира команды проводят всего по одному матчу. Стоит отметить, что свой четвертьфинал у "Байера" уже выиграл "Интер" (2:1) - именно итальянский клуб станет соперником украинцев или швейцарцев в полуфинале.

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"Шахтер"

Подопечные Луиза Каштру после карантина успели официально стать чемпионами УПЛ за пять туров до финиша сезона, после чего лидеры поочередно уходили в отпуск, а тренерский штаб проверял в деле ближайший резерв.

Даже без мотивации дончане не проигрывали. Последняя неудача команды датируется еще 15-м марта.

На стадии 1/16 финала "горняки" прошли "Бенфику" (2:1, 3:3). Перед рестартом ЛЕ команда сыграла два товарищеских матча, одолев "Полесье" (4:1) и "Верес" (2:0). В 1/8 финала "Шахтер" победил "Вольфсбург" в первом матче еще до карантина в Германии (2:1), поэтому командам оставалось провести только одну игру в Киеве.

Встреча показала, что чемпион Украины находится в прекрасных кондициях и готов к серьезным вызовам. "Вольфсбург" выглядел тяжело и местами даже безнадежно. "Шахтер" в итоге забил сопернику три гола на последних минутах игры и вышел в четвертьфинал.

"Горняки" имеют возможность в третий раз в своей истории пробиться в полуфинал Лиги Европы (в прошлом - Кубка УЕФА).

"Базель"

В чемпионате Швейцарии "Базель" занял только третье место. Порой команда била антирекорды, чем провоцировала бурю критики. Да и персона главного тренера Оливера Гласнера не вызывает восторга даже у фанатов - на первое место этот специалист ставит результат, зрелище его мало интересует.

Однако это же является и преимуществом команды, главное достоинство которой - надежная защита. В нынешнем розыгрыше Лиги Европы "Базель" забил 20 голов и пропустил 4, одержав победу в 8 из 10 матчей. Это первая команда в истории турнира, которая выдала серию из 5 подряд побед без пропущенных голов.

Серия "Базеля" без поражений составляет уже 8 поединков. Команда во второй раз в своей истории может пробиться в полуфинал. В 1/8 финала швейцарцы спокойно разобрались с немецким "Айнтрахтом" - 3:0 и 1:0.

Слова перед матчем

Луиш Каштру, главный тренер "Шахтера":

"У них очень сильная полузащита, сильная атака. При этом агрессивная атака, качественная командная динамика. После выигрыша отбора они проводят быстрые вертикальные контратаки. Также постоянно забегают в зону нападающие. Шансы команд? Абсолютно равны. 50 на 50. Совершенно не смотрю вперед. Из-за огромного уважения к этому соревнованию, к сопернику, к своей команде и самому себе. Сейчас вообще не думаю ни о чем другом. В наших головах только "Базель".

Марсель Коллер, главный тренер "Базеля":

"Шахтер" - очень хорошая команда. Квалифицированная, быстрая атака. Очень опытные игроки, мастеровитые. Не хочу выделять кого-то одного, в составе "Шахтера" много классных футболистов. Мы будем делать акцент на нашем стиле игры, постараемся проявить свои сильные стороны. Сделаем все возможное, чтобы забить голы".

Травмы и дисквалификации

У "Шахтера" уже давно отсутствует Исмаили - бразилец перенес операцию и в ближайшее время на поле не вернется. В лазарете остается Максим Малышев, а Давид Хочолава был удален в игре с "Вольфсбургом" и не сыграет из-за дисквалификации. Некоторые проблемы были у Николая Матвиенко. Защитник работал по индивидуальной программе, но он вряд ли пропустит матч - кадровая ситуация не позволяет.

У "Базеля" проблем куда больше. В лазарете остаются вратарь Йонас Омлин, полузащитники Лука Дзуффи и Эдон Жегрова, а Эрай Кюмарт будет отбывать дисквалификацию. Проблемы со здоровьем и у бразильца Рамиреса. Все это весьма влиятельные фигуры на поле для швейцарцев.

Ориентировочные составы

"Шахтер": Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко, Болбат, Маркос Антонио, Степаненко, Алан Патрик, Марлос, Тайсон, Мораес

"Базель": Николич, Видмер, ван дер Верфф, Альдерете, Петретта, Джака, Фрай, Штокер, Кампо, Пюлюлю, Кабрал

Арбитр

Судить игру будет британская бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. На матчах "Шахтера" он ранее не работал.

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