"Мариуполь" при этом все равно планирует выйти на следующий матч.

В "Мариуполе" произошла вспышка коронавируса.

Как сообщает сайт телеканалов "Футбол 1/2/3", положительные тесты уже сдали семь футболистов, а также члены тренерского штаба, среди которых и наставник команды Остап Маркевич.

"Были симптомы у меня, но сейчас уже лучше самочувствие. Все равно лучше не выходить к людям. Мы с "Рухом" сегодня будем играть, как и со "Львовом" через неделю. Мы ж говорили, что мы за то, чтобы играть. У нас есть люди, мы можем играть", - прокомментировал ситуацию тренер.

Матч 10-го тура Украинской Премьер-лиги между "Рухом" и "Мариуполем" запланирован на сегодня, 20 ноября. Начало - в 19.00.

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Автор: Данил Слесь