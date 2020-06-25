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"На 99 процентов перенесут": из-за коронавируса Львов не сможет принять финал Кубка Украины

15:45, 25 июня 2020
Футбол
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Матч должна была принять Арена Львов / фото ffu.ua

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Об этом сообщает 24 канал.

Ожидается, что вскоре такое решение будет принято официально из-за сложной ситуации с коронавирусом во Львове.

Источник отмечает, что Львовская ассоциация футбола подтвердила эту информацию. Там заявили, что "на 99 процентов игру перенесут в Харьков на ОСК "Металлист".

Украинская ассоциация футбола, в свою очередь, отметила, что место проведения финала будет утверждено 26 июня.

Ранее финал Кубка Украины был перенесен из Тернополя во Львов, однако во Львовской области ситуация с COVID-19 не лучше - за сутки было зафиксировано 204 новых случаев заражения.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Ворсклу" в финал Кубка Украины вывел 16-летний вратарь.

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