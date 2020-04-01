"Домработник Валя": футболист сборной Украины перевоплотился в уборщицу с эффектными формами (фото)

Тарас Степаненко проводит карантин в хорошем настроении.

Полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Тарас Степаненко показал, как развлекается дома во время карантина.

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Футболист пожаловался, что супруга заставляет его делать уборку, обыграв это необычным образом.

"Если во время карантина жена заставляет делать уборку, на помощь придет домработник Валя", - написал Степаненко на своей странице в Instagram, добавив две фотографии.

На одном из снимков полузащитник продемонстрировал образ уборщицы с эффектными формами и пылесосом.

Напомним, Степаненко перенес операцию на колене после травмы мениска и теперь продолжает восстановление. Чемпионат Украины по футболу был остановлен из-за пандемии коронавируса. В стране объявлен карантин.

Как сообщал УНИАН, ранее Степаненко рассказал об отношениях между футболистами "Шахтера" и "Динамо".