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"Домработник Валя": футболист сборной Украины перевоплотился в уборщицу с эффектными формами (фото)

16:20, 01 апреля 2020
Футбол
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Степаненко находится на карантине с семьей / фото: ФК Шахтер

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Футболист пожаловался, что супруга заставляет его делать уборку, обыграв это необычным образом.

"Если во время карантина жена заставляет делать уборку, на помощь придет домработник Валя", - написал Степаненко на своей странице в Instagram, добавив две фотографии.

На одном из снимков полузащитник продемонстрировал образ уборщицы с эффектными формами и пылесосом.

instagram.com/tarasstepanenko
instagram.com/tarasstepanenko

Напомним, Степаненко перенес операцию на колене после травмы мениска и теперь продолжает восстановление. Чемпионат Украины по футболу был остановлен из-за пандемии коронавируса. В стране объявлен карантин.

Как сообщал УНИАН, ранее Степаненко рассказал об отношениях между футболистами "Шахтера" и "Динамо".

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