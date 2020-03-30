"Они стали теплее": Степаненко рассказал об отношениях между футболистами Шахтера и Динамо

Футболисты двух главных конкурентов по УПЛ сблизились после переезда "горняков" в Киев.

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко рассказал о том, что отношения между игроками "горняков" и "Динамо" улучшились после того, как донецкий клуб перебрался в Киев.

Об этом Степаненко рассказал в интервью программе "Великий футбол".

"Многое поменялось. Мы довольно хорошо общаемся с футболистами "Динамо" Киев. Не скажу, что прямо сильно близко. Близко общаются только ребята, которые помоложе, потому что они вместе прошли юношеские и молодежные сборные.

Когда мы жили в Донецке, то я вообще ни с кем из "Динамо" не общался, только в сборной мог перекинуться парой слов. А сейчас мы списываемся, обсуждаем что-то, интересуемся, как друг у друга дела", - сказал Степаненко.

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Он также отметил позитивную атмосферу в сборной Украины:

"В сборной тоже очень теплая атмосфера - есть чат сборной, в котором все друг друга подкалывают, шутят, поздравляют с днями рождения".

"На протяжении этих лет, которые мы провели в Киеве, теплее стали отношения между футболистами "Шахтера" и "Динамо", - подытожил Степаненко.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что во время карантина лидер "Динамо" подстригся налысо.