Десна - Мариуполь: видео трансляция матча Премьер-лиги
В субботу, 29 февраля, "Десна" будет принимать "Мариуполь" в рамках 20-го тура украинской Премьер-лиги.
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Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча Десна - Мариуполь.
Начало поединка - в 14:00.
"Десна" ведет борьбу за медали в нынешнем сезоне - команда набрала 33 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от "Зари" на четыре пункта.
В первом поединке после зимней паузы подопечные Александра Рябоконя встречались с "Шахтером" и сумели навязать борьбу чемпиону Украины, потерпев минимальное поражение - 0:1. Черниговская команда даже забила гол, но он был отменен после просмотра VAR из-за офсайда.
"Мариуполь" имеет 22 очка и занимает седьмое место с отставанием от "Колоса" всего в один пункт. У команды Александра Бабича высокие шансы на попадание в топ-6 перед делением таблицы на две шестерки.
В прошлом туре "моряки" принимали "Зарю" и потерпели поражение со счетом 1:2.
В УПЛ команды между собой сыграли три матча - все удалось выиграть "Десне".
УПЛ, 20-й тур
Десна - Мариуполь
Онлайн видео трансляция матча
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