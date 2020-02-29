Десна - Мариуполь: видео трансляция матча Премьер-лиги

Матч в Чернигове продолжит очередной тур УПЛ.

В субботу, 29 февраля, "Десна" будет принимать "Мариуполь" в рамках 20-го тура украинской Премьер-лиги.

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Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча Десна - Мариуполь.

Начало поединка - в 14:00.

"Десна" ведет борьбу за медали в нынешнем сезоне - команда набрала 33 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от "Зари" на четыре пункта.

В первом поединке после зимней паузы подопечные Александра Рябоконя встречались с "Шахтером" и сумели навязать борьбу чемпиону Украины, потерпев минимальное поражение - 0:1. Черниговская команда даже забила гол, но он был отменен после просмотра VAR из-за офсайда.

"Мариуполь" имеет 22 очка и занимает седьмое место с отставанием от "Колоса" всего в один пункт. У команды Александра Бабича высокие шансы на попадание в топ-6 перед делением таблицы на две шестерки.

В прошлом туре "моряки" принимали "Зарю" и потерпели поражение со счетом 1:2.

В УПЛ команды между собой сыграли три матча - все удалось выиграть "Десне".

УПЛ, 20-й тур

Десна - Мариуполь

Онлайн видео трансляция матча

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