VAR, два удаления и хет-трик: Динамо в драматичном матче проиграло Днепру-1 (видео)

Героем матча в составе днепрян стал форвард, который принадлежит столичному клубу.

В рамках 20-го тура УПЛ на "Днепр Арене" состоялся матч между "Днепром-1" и киевским "Динамо".

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Команда Алексея Михайличенко неожиданно уступила со счетом 1:3.

Уже на шестой минуте Виталий Буяльский совершил грубый фол, а арбитр матча Екатерина Монзуль после пересмотра VAR решила удалить полузащитника "Динамо".

Киевляне все равно продолжили владеть преимуществом, а перед перерывом им удалось выйти вперед. Сначала была зафиксирована симуляция форварда "Динамо" Назария Русина в штрафной днепрян, однако затем Монзуль вновь воспользовалась VAR и назначила пенальти, отменив желтую карточку динамовцу. Наказание реализовал Беньямин Вербич - 1:0.

Во втором тайме гости контролировали ситуацию на поле, но днепряне усиливали давление и смогли сравнять счет на 71-й минуте - Владислав Супряга, который принадлежит "Динамо" и выступает за "Днепр-1" на правах аренды, замкнул передачу с фланга.

Через несколько минут "Днепр-1" также получил удаление - Монзуль просмотрела эпизод с фолом Владимира Полевого и показала ему красную карточку. Это не помешало хозяевам забить еще дважды - оба мяча вновь на свой счет записал Супряга.

Сначала нападающий замкнул головой подачу с углового, а на 90-й минуте убежал в контратаку и переиграл голкипера киевлян - 3:1. Таким образом, форварду "Днепра-1" потребовалось всего 19 минут, чтобы оформить хет-трик.

"Днепр-1" - "Динамо" - 3:1

Голы: Супряга, 71, 82, 90 - Вербич, 45+5 (с пенальти)

"Днепр-1": Юрчук, Адамюк, Лопыренок, Логинов, Полевой, Кравченко, Вакулко, Чичиков (Супряга, 63), Ди Франко, Назаренко (Гуйе, 87), Хобленко (Шаповал, 78)

"Динамо": Бущан, Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Шепелев (Дуэлунд, 84), Караваев (Цыганков, 77), Буяльский, Вербич, Русин (Де Пена, 77)

Предупреждения: Назаренко - Шепелев, Миколенко

Удаления: Полевой, 75 - Буяльский, 6

Видео гола Вербича

Видео первого гола Супряги

Видео второго гола Супряги

Видео третьего гола Супряги

У "Динамо" в активе осталось 39 очков и второе место в турнирной таблице УПЛ, однако теперь "Заря" имеет игру в запасе и отстает от киевлян на два пункта. "Днепр-1" идет восьмым, набрав 22 очка.

УНИАН ранее публиковал полное расписание трансляций матчей 20-го тура УПЛ.