Сербия - Украина: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2020

Сборная Украины завершает свой путь в квалификации на чемпионат Европы.

17 ноября в Сербии пройдет матч десятого тура отбора на Евро-2020 между сборными Сербии и Украины. Подопечные Андрея Шевченко проведут заключительный поединок в квалификации.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Сербия - Украина.

Начало встречи - в 16.00.

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Сборная Украины к этому моменту набрала 19 очков и досрочно гарантировала себе выход на Евро-2020, а также первое место в отборочной группе. Однако мотивации на матч против Сербии должно хватать. Во-первых, ничья или победа позволят Украине попасть в первую корзину жеребьевки Евро-2020, во-вторых, "желто-синие" впервые в своей истории могут завершить год без поражений.

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Сборная Сербии, у которой 13 очков, еще имеет шансы занять второе место в группе, однако не все зависит от сербов. Им нужно не только побеждать Украину, но еще и надеяться, что Португалия, у которой 14 очков, потеряет очки в матче с Люксембургом.

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Матч этих команд в первом круге, напомним, завершился разгромной победой украинской сборной со счетом 5:0.

Судить матч Сербия - Украина будет бригада арбитров во главе с Бобби Мэдденом из Шотландии.

Евро-2020, квалификация, 10-й тур

Сербия - Украина

Онлайн-трансляция матча

14 ноября Украина в товарищеском матче обыграла Эстонию, а Сербия - в отборе на Евро-2020 победила Люксембург.

Сборная Украины в этой встрече сыграет в желтой форме. Сербия - в красной.

Из тех футболистов украинской сборной, которые готовились к матчу, в заявку на игру не попали Марьян Швед и Дмитрий Иванисеня. Из-за дисквалификации на поле не выйдет Тарас Степаненко, из-за травм игру пропустят Марлос, Александр Зинченко и Жуниор Мораес. Под вопросом участие во встрече Евгения Коноплянки.

Дневник сборной перед матчем против Сербии.

Стадион "Райко Митич", на котором пройдет матч.