Сербия - Украина: прогноз букмекеров на матч отбора Евро-2020

Украинцы считаются аутсайдерами поединка, который для команды Андрея Шевченко не имеет турнирного значения.

17 ноября в рамках квалификации на чемпионат Европы-2020 сборная Украины проведет заключительный поединок на выезде против Сербии.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Сербия - Украина.

Аналитики сомневаются в успехе украинцев в предстоящей игре.

На победу подопечных Андрея Шевченко дается коэффициент 4,10, тогда как на победу сербов - 1,82. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,85.

На то, что сборная Украины не проиграет в гостях, букмекеры дают коэффициент 1,99, а на то, что сербы добудут минимум одно очко - 1,23.

Матч Украина - Сербия в июне завершился победой подопечных Шевченко - 5:0.

Сборная Украины досрочно выиграла группу B и вышла в финальную часть Евро-2020, тогда как сербам нужна победа, чтобы иметь шансы побороться с Португалией за второе место.

УНИАН ранее сообщал о том, что сборная Украины дожала Эстонию в товарищеском матче.