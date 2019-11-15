Сербия - Украина: прогноз букмекеров на матч отбора Евро-2020
17 ноября в рамках квалификации на чемпионат Европы-2020 сборная Украины проведет заключительный поединок на выезде против Сербии.
УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Сербия - Украина.
Аналитики сомневаются в успехе украинцев в предстоящей игре.
На победу подопечных Андрея Шевченко дается коэффициент 4,10, тогда как на победу сербов - 1,82. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,85.
На то, что сборная Украины не проиграет в гостях, букмекеры дают коэффициент 1,99, а на то, что сербы добудут минимум одно очко - 1,23.
Матч Украина - Сербия в июне завершился победой подопечных Шевченко - 5:0.
Сборная Украины досрочно выиграла группу B и вышла в финальную часть Евро-2020, тогда как сербам нужна победа, чтобы иметь шансы побороться с Португалией за второе место.
УНИАН ранее сообщал о том, что сборная Украины дожала Эстонию в товарищеском матче.