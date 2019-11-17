Завершить год без поражений: анонс матча Сербия - Украина

Сборная Украины проведет заключительный поединок в отборе на Евро-2020.

Сегодня, 17 ноября, сборная Украины в Сербии проведет матч десятого тура квалификации на Евро-2020.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Сербия - Украина.

Стартовый свисток прозвучит в 16.00 по киевскому времени.

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Матч этих команд в первом круге прошел во Львове и завершился разгромной победой сборной Украины со счетом 5:0. По два гола в том матче у "желто-синих" забили Виктор Цыганков и Евгений Коноплянка, еще один мяч на счету Романа Яремчука.

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Сборная Сербии

Сборная Сербии перед заключительным туром сохраняет шансы на второе место и выход на Евро-2020. Правда, здесь уже далеко не все зависит от сербской сборной.

Сербы, которые после разгрома во Львове сменили тренера (команду возглавил Любиша Тумбакович), на данный момент имеют в своем активе 13 очков и на 1 очко отстают от сборной Португалии, которая идет на второй строчке. Для того, чтобы вырвать путевку на чемпионат Европы, сербам нужно не только обыгрывать Украину, но еще и надеяться на то, что Криштиану Роналду и компания потеряют очки в Люксембурге.

К матчу против Украины сербы подошли с серией из четырех побед подряд (три - в квалификации и одна - в товарищеском матче). 14 ноября Сербия со счетом 3:2 обыграла Люксембург.

Сборная Украины

Украинская сборная еще в октябре гарантировала себе досрочный выход на Евро-2020 после того, как на своем поле обыграла сборную Португалии (2:1). На данный момент у нашей сборной в активе 19 очков и 5 очков преимущества над португальцами, а также 6 - над сербами.

С турнирной точки зрения очки уже не интересуют сборную Украины, однако подопечные Андрея Шевченко наверняка хотят завершить отборочный цикл с нулем в графе "поражения" и поставить красивую точку в этом историческом для команды отборе.

Кроме того, в 2019 году сборная Украины провела девять матчей (семь - официальных и два - товарищеских) и не потерпела ни одного поражения, одержав семь побед. Завершить год без поражений - хорошая мотивация.

Еще один важный момент - сборная Украины окажется в первой корзине при жеребьевке Евро-2020, если не проиграет в Сербии.

Перед встречей с сербами сборная Украины в Запорожье провела товарищеский матч против сборной Эстонии. Минимальную победу украинцам в концовке поединка принес Роман Безус (1:0).

Травмы и дисквалификации

У нашей сборной из-за травм встречу пропустят Александр Зинченко, Марлос и Жуниор Мораес. Под вопросом находится участие в матче Евгения Коноплянки. Из-за дисквалификации на поле не выйдет Тарас Степаненко. В заявку на игру не были включены Марьян Швед и Дмитрий Иванисеня.

У сербов вызов в сборную из-за конфликта с тренером не получил нападающий "Реала" Лука Йович.

Ориентировочные составы

Сербия: Дмитрович, Ник. Максимович, Миленкович, Коларов, Младенович, Нем. Максимович, Миливоевич, Милинкович-Савич, Тадич, Льяич, Митрович.

Украина: Пятов, Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко, Сидорчук, Малиновский, Коваленко, Ярмоленко, Коноплянка, Яремчук.

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Слова перед матчем

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко:

"С точки зрения будущего жребия для нас важно попасть в посев. Если мы хотим быть в нем, то нужно провести удачную встречу. Мы решаем совершенно разные турнирные задачи, понимаем, как настроены сербы, поэтому наша команда готовится к очень серьезному матчу. Нам важно заработать очки с прицелом на будущую жеребьевку".

Главный тренер сборной Сербии Любиша Тумбакович:

"Матч против Украины очень важен для нас по многим причинам. Шансы, что мы квалификуемося на Евро-2020, минимальные, но мы хотим победить. То, что Украина еще не проигрывала в отборе, должно нас дополнительно мотивировать".

Арбитр

Судить встречу будет бригада арбитров из Шотландии во главе с Бобби Мэдденом.