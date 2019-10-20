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Динамо - Александрия: видео трансляция матча Премьер-лиги

12:07, 20 октября 2019
Футбол
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Динамо может оторваться от преследователей в случае победы / фото: ФК Динамо

Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча "Динамо" - "Александрия".

Начало матча - в 17:00.

Впереди у обеих команд матчи в Лиге Европы, но и терять очки в чемпионате Украины крайне нежелательно, учитывая плотную борьбу за медали.

У "Динамо" игру пропустят Артем Беседин и Владимир Шепелев из-за дисквалификации, а в лазарете находятся Денис Бойко и Никита Бурда. В прошлом туре команда Алексея Михайличенко одолела "Колос" в матче с двумя удалениями и тремя пенальти - 4:0. В случае очередной победы киевляне смогут единолично закрепиться на второй строчке турнирной таблицы.

У "Александрии" нет серьезных кадровых потерь, а отставание от "Динамо" составляет всего один пункт. В прошлом туре подопечные Владимира Шарана одолели львовские "Карпаты" дома - 2:1.

УПЛ, 11-й тур

Динамо - Александрия

Онлайн видео трансляция матча

2+2

УНИАН ранее сообщал, что турецкий топ-клуб интересуется футболистом "Динамо".

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Теги: #Динамо#футбол#УПЛ#Александрия