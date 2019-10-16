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Турецкий топ-клуб интересуется футболистом Динамо - СМИ

13:01, 16 октября 2019
Футбол
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Контракт Виталия Миколенко с Динамо рассчитан до 2023 года / фото: УАФ

Об этом сообщает ajansspor.com.

По данным издания, скауты "Фенербахче" присутствовали на матче отбора на Евро-2020 между сборными Украины и Португалии, где следили за игрой Миколенко.

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В лице Миколенко в "Фенербахче" видят долгосрочную замену для защитника Хасана Калдырыма, которого в последнее время преследуют травмы. 

Украинец является главным кандидатом на усиление позиции левого защитника. Ожидается, что "Фенербахче" начнет работу по трансферу Миколенко в зимнее межсезонье.

Отметим, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость Миколенко в 6 миллионов евро. Контракт защитника с "Динамо" рассчитан до 2023 года.

УНИАН ранее также сообщал о том, что клуб АПЛ зимой планирует усилиться полузащитником "Шахтера".

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Теги: #Динамо#трансферы#Виталий Миколенко