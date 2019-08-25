"Это футбол, ничего страшного": Суркис отметил позитивные моменты в ничье Динамо с Олимпиком

Президент киевлян считает, что тренерскому штабу надо дать время.

Владелец и президент киевского "Динамо" Игорь Суркис поделился эмоциями после ничьи с донецким "Олимпиком" (1:1) в пятом туре УПЛ.

Суркис пообщался с журналистом FootballHub.

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"Это футбол. Нужно держать голову выше и готовиться к следующим играм. Оступиться может любая команда. Не вижу в этом ничего страшного. Команда находилась в определенном кризисе. Ну не удалось тренерскому штабу в первой игре одержать победу. Все победы впереди. Заходил в раздевалку, поддержал игроков. Они расстроены. Во втором тайме они делали все возможное, чтобы выиграть. Не получилось. Подвело исполнительское мастерство.

Гол Цыганкова? Он оживает. Вербич оживает. Во втором тайме была фланговая скоростная игра. Было видно, что ребята воспринимают то, что им предлагает тренерский штаб. Всему свое время. Никто не хотел терять два очка. К тому же, мы могли и проиграть. Просто пропускать такие мячи... У меня даже нет слов.

Нужно продолжать работать дальше. Чудес не бывает. Тренеры же не волшебники. Невозможно за неделю исправить прошлые ошибки. Футболисты должны начать воспринимать требования. Если они будут играть на скоростях, что было всегда присуще "Динамо", а не катание мяча в середине поля, то придут голы и победы", - подчеркнул президент.

Также Суркис призвал болельщиков потерпеть:

"Нужно набраться терпения. Да, мы много терпели, но нужно потерпеть еще. В первом тайме было огромное желание игроков, но они еще не понимали, что им нужно делать. Ребята играли в тот футбол, что был при Хацкевиче - держание мяча, медленный переход из обороны в атаку. Плюс мы всегда тяжело преодолевали насыщенную защиту.

Во втором тайме мяч стал двигаться быстрее, пошли фланговые атаки и появились моменты. Тот же Соль должен был забивать. Цыганков, слава Богу, забил. Это важно для его уверенности, потому что он много не играл".

Безвыигрышная серия "Динамо" во всех турнирах теперь составляет четыре матча. После этой ничьей в активе у команды 7 очков и пятое место в таблице УПЛ (одна игра в запасе).

Этот матч был первым для "Динамо" под руководством тренерского штаба Алексея Михайличенко.

УНИАН ранее также сообщал о том, что в пятом туре УПЛ "Десна" крупно обыграла "Александрию".