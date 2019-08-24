цей матеріал доступний українською

Премьер-лига: Десна крупно обыграла Александрию

19:18, 24 августа 2019
Футбол
98 0
Александрия потерпела третье поражение в сезоне / фото: ФК Александрия

Все три гола "Десна" забила после удаления Дениса Мирошниченко на 48-й минуте за фол в штрафной. Денис Фаворов реализовал пенальти, а затем отличились Орест Кузик и Александр Филиппов.

"Десна" после своей победы набрала 10 очков и поднялась на второе место в турнирной таблице УПЛ. У "Александрии" - 6 очков и седьмая строчка.

Читайте такжеВорскла разгромила Колос в пятом туре УПЛ

"Александрия" - "Десна" - 0:3

Голы: Д. Фаворов, 50 (с пенальти), Кузик, 69, Филиппов, 90

"Александрия": Панькив, Лучкевич (Стецьков, 78), Дубра, Шендрик, Мирошниченко, Протасов (Бухал, 52), Банада, Гречишкин, Третьяков, Ситало, Безбородько (Шастал, 56)

"Десна": Паст, Д. Фаворов, Гитченко, Имереков, Мостовой, Огиря, Богданов (Домбровский, 80), Калитвинцев (Конопля, 89), А. Фаворов, Кузик, Дегтярев (Филиппов, 68)

Удаление: Мирошниченко, 48 (повторное предупреждение)

УНИАН ранее также сообщал о том, где смотреть матчи пятого тура УПЛ.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Десна#УПЛ#Александрия#чемпионат Украины