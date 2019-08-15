АЗ - Мариуполь: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Мариупольская команда проведет второй еврокубковый поединок.

15 августа на стадионе "Карс Джинс" в Гааге "Мариуполь" проведет ответный матч третьего раунда квалификации Лиги Европы против нидерландского АЗ.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча АЗ - Мариуполь.

АЗ - Мариуполь: где смотреть матч по ТВ

Начало встречи - в 21:30.

АЗ - Мариуполь: анонс матча Лиги Европы

Первая встреча команд, которая прошла в Одессе, завершилась вничью - 0:0.

Перед встречей с "Мариуполем" АЗ стартовал в чемпионате Нидерландов - на своем поле был разгром в матче против "Фортуны" (4:0). А в матче второго тура АЗ на выезде выиграл у "Валвейка" (2:0).

В этом сезоне команде из Алкмара пришлось стартовать в Лиге Европы со второго раунда квалификации, где соперником команды был шведский "Хеккен". Подопечные Арне Слота, сыграв вничью в первом матче (0:0), дома затем выиграли со счетом 3:0.

До первой встречи с АЗ в рамках УПЛ команда сперва проиграла новичку чемпионата "Колосу" (1:2), но затем на своем поле обыграла бронзового призера минувшего первенства "Александрию" (2:1). Между матчами против нидерландцев мариупольцы на выезде сыграли вничью с "Карпатами" (1:1).

АЗ - Мариуполь: прогноз букмекеров

Лига Европы, квалификация, третий раунд

АЗ - Мариуполь

Онлайн трансляция матча

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