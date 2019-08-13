АЗ - Мариуполь: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

ФК "Мариуполь" попытается пробиться в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы.

15 августа пройдет ответный матч третьего раунда квалификации Лиги Европы между нидерландским АЗ и украинским "Мариуполем". Матч состоится на стадионе "Карс Джинс" в Гааге.

После первой встречи, которая завершилась со счетом 0:0, букмекеры считают АЗ безоговорочным фаворитом на выход в следующий этап турнира.

На проход нидерландского клуба можно сделать ставку с коэффициентом 1,10, тогда как на то, что в следующий этап удастся пробиться "Мариуполю" - 6,90.

Победа АЗ в ответной игре оценивается коэффициентом 1,17, ничья - 6,90, а сенсация от приазовцев - 20,00.

Начало встречи - в 21:30 по киевскому времени. В прямом эфире игру покажет телеканал "Футбол 1".

Как сообщал УНИАН, матч АЗ - "Мариуполь" был перенесен из Алкмара после обвала крыши на стадионе.