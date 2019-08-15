Вылет или сенсация: анонс матча АЗ - Мариуполь

Сможет ли "Мариуполь" сотворить сенсацию и пройти в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы?

15 августа "Мариуполь" проведет ответный матч третьего раунда квалификации Лиги Европы против нидерландского АЗ. Встреча пройдет на стадионе "Карс Джинс" в Гааге. Из Алкмара игра была перенесена из-за обрушения крыши на стадионе.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча АЗ - Мариуполь.

Начало матча - в 21.30.

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Первая встреча команд, которая прошла в Одессе, завершилась вничью - 0:0.

АЗ

В новом сезоне АЗ пришлось стартовать в Лиге Европы со второго раунда квалификации, где соперником команды был шведский "Хеккен". Подопечные Арне Слота, сыграв вничью в первом матче (0:0), дома затем выиграли со счетом 3:0.

Перед встречей с "Мариуполем" АЗ стартовал в чемпионате Нидерландов - на своем поле был разгром в матче против "Фортуны" (4:0). А в матче второго тура АЗ на выезде выиграл у "Валвейка" (2:0).

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"Мариуполь"

"Мариуполь, который по итогам прошлого сезона занял в УПЛ четвертое место, стартовал в квалификации Лиги Европы с третьего раунда.

До первой встречи с АЗ в рамках УПЛ команда сперва проиграла новичку чемпионата "Колосу" (1:2), но затем на своем поле обыграла бронзового призера минувшего первенства "Александрию" (2:1). Между матчами против АЗ мариупольцы на выезде сыграли вничью с "Карпатами" (1:1).

В турнирной таблице чемпионата Украины "Мариуполь" занимает седьмое место.

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Слова перед матчем

Главный тренер "Мариуполя" Александр Бабич:

"Ужасная ситуация с обрушением крыши, к счастью, жертв не было. Случилось, как случилось, теперь надо играть в Гааге. Искусственный газон - единственная проблема. Мы понимаем решение по поводу Гааги и не выдвигаем никаких требований. В Украине мы привыкли играть на настоящей траве. В прошлом сезоне один раз сыграли на искусственном газоне, матч закончился со счетом 1:1. Мы хотим добиться как минимум такого же результата".

Главный тренер АЗ Арне Слот:

"У наших игроков есть опыт выступлений на искусственном газоне. Мы регулярно выступаем на них в Эредивизии. Но разницу в матче будут создавать игроки, а не покрытие. Ожидаю картину матча с контратаками "Мариуполя". Было бы отлично, как и неделю назад, создать игровое преимущество и конвертировать его в более выгодные опасные ситуации. Хотели бы конечно закрыть все вопросы в первом матче, но у нас хорошие ощущения перед ответной встречей".

Ориентировочные составы

АЗ: Бизо, Аувеян, Вейндал, Свенссон, Влаар, Коопмейнерс, Вуйтенс, Мидтше, Идрисси, Стенгс, Боаду.

"Мариуполь": Худжамов, Кирюханцев, Чоботенко, Яворский, Полегенько, Федорчук, Танковский, Чурко, Вакула, Мишнев, Тищенко.

Из-за травмы у "Мариуполя" не сыграет основной нападающий Руслан Фомин.

Арбитр

Главным арбитром матча будет 32-летний польский рефери Бартош Франковски.