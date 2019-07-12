Переплыл реку, чтобы скрыться: боксера из Казахстана задержали по подозрению в убийстве

Аслан Муканов на профессиональном ринге одержал шесть побед в шести боях.

Казахстанский боксер Аслан Муканов задержан по подозрению в убийстве

Как сообщает liter.kz со ссылкой на пресс-службу департамента внутренних дел, трагический инцидент произошел в поселке Алтын дала Костанайоской области Казахстана.

Погибшим оказался 32-летний мужчина Серик Пшенбаев. Он умер от полученных ножевых ранений. Задержать Муканова удалось после того, как в области был объявлен план-перехват.

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"В полицию об этом сообщила жена убитого. На подозреваемого была распространена ориентировка. Полицейским сообщили, что видели похожего человека в районе поселка Заречный. Там он и был задержан стражами правопорядка. Подозреваемому удалось пройти пешком восемь километров и переплыть Тобол", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Отметим, что Алан Муканов успел провести на профессиональном ринге шесть боев и во всех одержал победы. В марте этого года он завоевал первый титул - чемпиона по версии National Boxing Association.

Последние полтора года Муканов проживал и тренировался в Колумбии. Там же боксер проводил все свои поединки.

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