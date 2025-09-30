Ракам советуют не уходить в пассивность, а прямо озвучивать свои желания и потребности.

Составлен гороскоп на октябрь 2025 года по картам Таро. Новый месяц принесёт каждому знаку Зодиака свои испытания и открытия. Общая карта для всех - перевёрнутая Звезда. Это символ временного разочарования, чувства, что мечты ускользают, а планы не складываются так, как хотелось бы. Однако именно через такие периоды приходит внутреннее укрепление.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Овен

Ваша карта - Паж Пентаклей (перевёрнутая). Для Овнов октябрь станет временем размышлений и переосмысления. В отношениях и на работе возможны задержки, ощущение, что всё даётся с трудом. Кажется, что вы движетесь в гору без чёткой перспективы. Однако именно глубокий анализ ситуации поможет справиться со стрессом. Возможны перебои в рабочих проектах, болезни или неожиданные обязанности, что может раздражать. Но каждое препятствие - шанс выявить слабые места и стать сильнее. Сохраняйте настрой на будущее, даже если месяц будет полон мелких трудностей.

Телец

Ваша карта - Шестёрка Мечей (перевёрнутая). Гороскоп на месяц по картам Таро сулит, что для Тельцов на первый план выходят отношения. С Меркурием в Скорпионе важно говорить честно о страхах и сомнениях, чтобы не дать им разрушать гармонию. Октябрь призывает преодолевать собственные ограничения и видеть в уязвимости источник силы. Подумайте о наставнике, который поможет направить вас вперёд. Возможны моменты неопределённости, когда будет сложно выбрать направление. Записывайте свои вопросы и ищите ответы через книги, подкасты или обучение. Это поможет выйти из тупика и открыть новые горизонты.

Близнецы

Ваша карта - Четвёрка Кубков. Близнецам звёзды советуют быть активнее и не замыкаться в себе. В октябре особенно полезно заняться здоровьем, пройти обследования и поддерживать баланс в питании и спорте. Иногда захочется уединиться, но именно общение и новые знакомства принесут важные открытия. Месяц подталкивает к расширению кругозора и поиску наставников. Возможны новые проекты или совмещение обязанностей на работе, что раскроет скрытый потенциал. В отношениях стоит рассмотреть вариант работы с психологом или коучем - даже несколько встреч дадут ощутимый результат.

Рак

Ваша карта - Семёрка Кубков (перевёрнутая). Для Раков октябрь станет временем, когда иллюзии уступают место фактам. Меркурий в Скорпионе усилит эмоциональность, но вместе с тем даст ясность и понимание происходящего. Это поможет принимать решения без колебаний. Возможны трудные разговоры с партнёром или коллегами, которые позволят перестроить отношения и избавиться от недосказанности. Главное - не уходить в пассивность, а прямо озвучивать свои желания и потребности. Этот месяц укрепит вашу способность действовать рационально, опираясь как на сердце, так и на разум.

Лев

Ваша карта - Паж Кубков. Для Львов октябрь обещает лёгкость и радость. Энергия месяца пробуждает внутреннего ребёнка и желание творить. Важно уделить внимание своим корням, истории семьи и культурным традициям. Это время ускоренного эмоционального роста, когда вы почувствуете удовлетворение от себя и своих достижений. Хороший период, чтобы обновить гардероб, освежить стиль и проявить себя в сообществе. Настроение будет особенно гармоничным, если вы найдёте баланс между работой и радостью жизни.

Дева

Ваша карта - Королева Кубков (перевёрнутая). Девам октябрь подарит обострённую интуицию и способность считывать глубинные процессы. Вам будет казаться, что вы предугадываете события заранее, и в этом действительно есть истина. Это хороший период, чтобы укреплять семейные связи и готовиться к праздникам. Однако важно не перегружать себя обязанностями. Помните о личном времени: прогулки, уход за собой и отдых помогут сохранить гармонию. Постарайтесь избегать чрезмерных обещаний, которые трудно будет выполнить.

Весы

Ваша карта - Мир. Весам в этом месяце улыбнётся удача, особенно в финансовой сфере. Влияние Меркурия в Скорпионе помогает укреплять материальное положение и расширять своё влияние через помощь другим. Октябрь благоприятен для инвестиций и заработка, особенно если вы занимаетесь любимым делом и поддерживаете окружающих в реализации их целей. Это время идеально подходит для расширения круга общения и активного присутствия в профессиональных и публичных сферах. Личная жизнь приобретает стабильность, а поддержка близких становится ощутимой. Сосредоточьтесь на построении деловых связей, о которых вы давно мечтали.

Скорпион

Ваша карта - Повешенный (перевернутая). Октябрь - время сосредоточиться на себе и своих приоритетах. С переходом Меркурия в ваш знак вы получите ясное понимание предстоящих событий. Ведите дневник, фиксируйте мысли и наблюдения, чтобы не потерять важные инсайты. Это время, когда стоит уделить внимание собственной заботе, чтобы яснее мыслить и принимать решения. Не откладывайте дела и не ждите, пока кто-то другой завершит проект — откладывание может препятствовать вашим долгосрочным целям. Даже если движение вперёд требует самостоятельных решений, действуйте в интересах себя. Возможно, придётся взять на себя дополнительные задачи или пересмотреть профессиональные партнёрства - это откроет новые возможности для роста.

Стрелец

Ваша карта - Восьмёрка Мечей. Стрелец, не будьте слишком суровы к себе. Меркурий в вашем секторе скрытых врагов может активизировать внутреннюю критику и перфекционизм. Не позволяйте негативным мыслям управлять вами - опирайтесь на свои достижения и успехи. Октябрь - период духовного роста и поиска руководства, особенно если вы ощущаете давление или усталость от изменений в жизни. Возможно, вы будете сомневаться в правильности своих действий, ощущая, что застряли в рутине. Восьмёрка Мечей напоминает, что эти трудности во многом отражают внутренние страхи, а не объективную реальность. С помощью осознанного подхода вы сможете восстановить контроль.

Козерог

Ваша карта - Рыцарь Жезлов. Козероги, ваши амбиции велики, и иногда для их реализации нужны поддержка и наставники. Меркурий в Скорпионе поможет определить, кто может стать вашим надёжным союзником. В этом месяце путешествия и поездки принесут заряд энергии и вдохновения. Это могут быть рабочие командировки или отдых с семьёй и друзьями, которые помогут восстановить силы. Посещение семинаров и мероприятий за пределами города будет особенно полезным. Инвестируйте в то, что приносит удовольствие и помогает реализовать цели. Рыцарь Жезлов советует заранее планировать праздники и отдых, чтобы сохранить баланс и восстановить силы.

Водолей

Ваша карта - Туз Кубков.Октябрь будет наполнен романтикой и творческим вдохновением. Ваши проекты и увлечения могут приносить радость, а Меркурий в Скорпионе усиливает стремление довести всё до совершенства. Чувство благодарности и признательности будет наполнять вас в этом месяце. Туз Кубков указывает на притяжение новых возможностей и людей. Вы излучаете свет, который привлекает внимание и вдохновляет окружающих. Поддержка семьи и друзей, участие в благотворительных проектах или волонтёрской деятельности принесёт удовлетворение и поможет укрепить связи. Октябрь - месяц признания заслуг и гармонизации внутреннего мира.

Рыбы

Ваша карта - Башня (перевёрнутая). Октябрь обещает приключения и активность, но не всё будет легко. Меркурий в Скорпионе вдохновляет на новые исследования, путешествия и изучение философии или профессиональных тем. Будьте гибкими и заранее планируйте дела, оставляя время на непредвиденные обстоятельства. Открытость, терпение и спокойствие помогут справиться с возникающими трудностями. Перевёрнутая Башня указывает, что любые проблемы решаемы и проходят так же быстро, как появляются. Не стесняйтесь просить о помощи и доверяться своей внутренней силе. С поддержкой высших сил вы сможете пройти месяц с минимальными трудностями, а в ноябре всё встанет на свои места.

