Певица задала подписчикам вопрос о воспитании детей.

Известная украинская певица Ирина Билык поделилась редким фото младшего сына, 9-летнего Табриза от российского фотографа азербайджанского происхождения Аслана Ахмадова. Снимок артистка опубликовала в своем Instagram, задав подписчикам вопрос о воспитании детей.

"У кого больше прав на воспитание детей - у мамы или у папы?" - спросила исполнительница, вызвав активное обсуждение.

В комментариях пользователи поделились своими мнениями по этому поводу:

"Не вопрос, кто имеет больше прав, а кто хочет воспитывать и дарить бесценные моменты. Вы прекрасная мамочка", "Права имеют оба родителя! Ребенку нужна и мама, и папа, но бывают разные случаи! В вашем случае, конечно, что вы и только вы!", "Ты, Ируся, ты! Счастливый ребенок - счастливая мама", "Мама!", "Тот, кто хочет воспользоваться своим правом воспитывать ребенка! Не только на словах, но и на делах. В большинстве случаев это мать!", "Тот, кто искренне заботится о ребенке", "Оба имеют равные права".

Также поклонники не скупились на комплименты:

"Какой красавчик! Так вырос", "Мамин красавчик", "Вы хорошая мамочка, и сын у вас замечательный! Настоящий казак!".

Напомним, как писал УНИАН, младший сын Табриз появился на свет благодаря суррогатному материнству. Врачи запретили Ирине Биилык беременеть из-за проблем со здоровьем, и поначалу она не принимала мысль о таком варианте. Но желание снова стать мамой оказалось сильнее сомнений.

