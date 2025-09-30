1 октября - одна из самых важных в году дат для нашей страны.

1 октября - очень важная дата для нашей страны, примечательная множеством праздников. В мире проводится несколько социальных мероприятий, а христиане в этот день чтят Богородицу. Какой сегодня праздник - стоит знать каждому украинцу, чтобы не забыть поздравить наших героев.

Какой сегодня праздник церковный

Когда православные верующие еще придерживались старого стиля, то 1 октября чествовали мученицу Ариадну Промисскую, которой молятся о хорошем урожае.

О том, какой сегодня церковный праздник стал наступать по новому стилю, знают даже неверующие люди. Это Покрова Пресвятой Богородицы - важное для нашего народа торжество, которое с большим размахом отмечали украинские казаки.

Какой сегодня праздник в Украине

В день Покровы в нашей стране отмечается День казачества, поскольку в Запорожской Сечи в эту дату выбирали старшин. В честь торжества проводятся исторические выставки и конкурсы костюмов, а также ярмарки с казацкими блюдами.

Самый важный праздник сегодня в Украине - День защитников и защитниц Украины. Мы чествуем героев и героинь из числа Вооруженных сил, а также вспоминаем память погибших воинов.

Есть еще два значимых события 1 октября - День УПА (Украинской повстанческой армии) и День ветерана. С последним стоит поздравить знакомых, которые прошли через военную службу.

Какой сегодня праздник в мире

Международный день кофе отмечают в сегодняшнюю дату миллионы любителей этого напитка. По всей планете устраивают мастер-классы и дегустационные кофейные фестивали.

Сторонники отказа от мяса празднуют Всемирный день вегетарианства. Это не просто способ питания, а отдельная жизненная философия, которая провозглашает ценность жизни животных.

Другие международные праздники сегодня - День пожилых людей, День геронтолога, День музыки, День какао и шоколада, День CD-плеера.

Какой праздник 1 октября народный

Про Покрову у наших предков были такие приметы:

если улетели журавли, то через две недели погода опустится ниже 0°;

идет дождь - весь октябрь будет дождливым;

появился иней - к раннему снегопаду;

если береза еще не сбросила листья, то зима будет поздней.

По народным традициям на Покрову завершались все огородные работы и подготовка к сезону свадеб. Крестьяне заканчивали сеять озимые культуры и собирать урожай. Собранные овощи и фрукты берегли до свадебных гуляний. Юноши и девушки в праздник сегодня проводили время вместе, готовясь к венчанию.

Незамужние женщины 1 октября ходили в церкви молились Богородице, чтобы послала хорошего мужа и помогла наладить счастливую семейную жизнь.

Что нельзя делать сегодня

Как и в другие важные церковные даты, 1 октября - праздник, когда под запретом тяжелый физический труд, уборка, рукоделие, конфликты. Запрещено брать деньги в долг и давать обещания, которые не сможете выполнить. Не стоит горевать и жаловаться на свою судьбу, а лучше поблагодарить Бога за хорошие вещи.

