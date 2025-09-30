Им нравятся разнообразные приключения.

Актеры Том Круз и Ана де Армас мечтают о свадьбе, которая будет такой же впечатляющей, как трюки из фильмов "Миссия невыполнима".

Как рассказали Radar Online инсайдеры, пара даже рассматривает возможность бракосочетания под водой или в космосе. Хотя официально они не помолвлены, Круз уже планирует грандиозную церемонию. Актера особенно интересует космос, и он увлекается мыслью стать первой парой, которая поженится вне Земли. Также рассматривалась идея прыжка с парашютом с обменом клятв на высоте:

"Их объединяет любовь к смелым приключениям, поэтому идея свадьбы в таком формате очень их привлекает. Они хотят, чтобы свадьба была максимально нестандартной".

По словам источников, Том Круз надеется, что четвертый брак станет для него счастливым. "Он так же увлечен, как и когда впервые влюбился в Кэти Холмс, возможно даже больше. И когда они поженятся, это будет необыкновенная свадьба, без оглядки на мнение других", - добавил инсайдер.

Как известно, Том Круз и Ана де Армас начали встречаться в начале 2025 года. Их отношения быстро развивались, и в июле пара впервые публично подтвердила романтический статус во время поездки в Вермонт.

Для Круза это четвертый брак: ранее он был женат на Мими Роджерс (1987-1990), Николь Кидман (1990-2001) и Кэти Холмс (2006-2012).

