По ее словам, длительное время ей приходилось заниматься ребенком самостоятельно.

Украинская блогерша и певица Симбочка (Карина Янина) рассказала, оказывает ли певец Илья Парфенюк финансовую помощь их маленькому ребенку.

В проекте "Перепрошую" девушка рассказала, что они разошлись, когда дочери Софии было 6 месяцев. Сейчас девочке 1,5 года и, по словам Симбочки, за этот год он вообще ей не помогал. Некоторое время она уговаривала отца увидеться с ребенком, однако он ссылался на занятость:

"Я знаю, что он любит Софийку. На самом деле он не приезжал, возможно, из-за ненависти ко мне".

В последние месяцы девушка начала обращаться к нему за финансовой помощью, поскольку в определенный момент даже не имела возможности купить ребенку необходимые смеси. По ее словам, он ответил на это так: "Ха, у тебя что, деньги закончились".

В то же время она отметила, что теперь Парфенюк помогает финансово. "Он помогает сейчас. Он один раз в месяц дал 1000 долларов... За год где-то 2500-3000 долларов дал", - добавила она.

Напомним, ранее Симбочка стала частью группы-победителя "Евровидения" Kalush Orchestra.

