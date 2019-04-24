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В Хмельницком умерла 28-летняя чемпионка по боксу

23:24, 24 апреля 2019
Бокс
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Юлия Лясота умерла в реанимационном отделении / фото: соцсети

Об этом сообщает km.suspilne.media.

22 апреля девушка была госпитализирована в реанимационное отделение Хмельницкой городской больницы в критическом состоянии с диагнозом тромбоз сосудов печени, сообщил главврач медучреждения Владимир Розгонюк.

Врачам удалось улучшить состояние спортсменки до стабильно тяжелого, но утром 24 апреля она скончалась.

Юлия Лясота была членом сборной Украины по боксу,  в 2017 году стала мастером спорта, выигрывала медали чемпионатов мира и Европы, а также была призером всеукраинских соревнований.

Издание также отмечает, что 8 апреля в зоне проведения Операции объединенных сил погиб отец спортсменки Николай Неживой. 

У Юлии Лясоты остались одиннадцатилетний сын и мать.

Юлия Лясота была призером чемпионатов мира и Европы / фото: соцсети

Ранее УНИАН также сообщал о том, что в страшном ДТП в Запорожье погиб 18-летний чемпион Украины.

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Теги: #бокс#смерть