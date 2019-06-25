Наказания футболистов не будет: Федерация футбола Грузии поддержала акцию против России

10:44, 25 июня 2019
Футбол
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Чиновники поддержали футболистов / фото: gff.ge

Об этом заявил генеральный секретарь Федерации футбола Грузии (ФФГ) Давид Муджири.

"Сегодня ни одна из команд, участвующих в национальной лиге, не столкнется с санкциями, и мы не получили никаких заявлений от УЕФА и ФИФА.

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Я еще раз подтверждаю, что акция солидарности, которая была предпринята грузинскими клубами за последнюю неделю, полностью поддерживается нами", - цитирует Муджири пресс-служба ФФГ.

Напомним, футболисты "Торпедо" из Кутаиси вышли на поле в футболках с обвинением России в оккупации Грузии. С похожими надписями также были футболки у игроков "Локомотива" и "Рустави".

Ранее УНИАН сообщал, что в УЕФА отказались открывать дело против грузинских футболистов.

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Теги: #футбол#оккупация Грузии