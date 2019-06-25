Наказания футболистов не будет: Федерация футбола Грузии поддержала акцию против России

В Федерации не стали скрывать своего отношения к протесту игроков.

Футболисты грузинских клубов, которые устроили акцию против политики России, не будут наказаны.

Об этом заявил генеральный секретарь Федерации футбола Грузии (ФФГ) Давид Муджири.

"Сегодня ни одна из команд, участвующих в национальной лиге, не столкнется с санкциями, и мы не получили никаких заявлений от УЕФА и ФИФА.

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Я еще раз подтверждаю, что акция солидарности, которая была предпринята грузинскими клубами за последнюю неделю, полностью поддерживается нами", - цитирует Муджири пресс-служба ФФГ.

Напомним, футболисты "Торпедо" из Кутаиси вышли на поле в футболках с обвинением России в оккупации Грузии. С похожими надписями также были футболки у игроков "Локомотива" и "Рустави".

Ранее УНИАН сообщал, что в УЕФА отказались открывать дело против грузинских футболистов.