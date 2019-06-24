"Не наша юрисдикция": УЕФА не накажет грузинских игроков за акцию против России

Руководство европейского футбола не будет реагировать на политическую акцию.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отказался рассматривать действия грузинских футболистов, которые вышли на матчи национального чемпионата в футболках с антироссийскими лозунгами.

Об этом в пресс-службе организации заявили "Чемпионату":

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"Учитывая тот факт, что данные события произошли во внутреннем соревновании, любые дальнейшие дисциплинарные меры подпадают под юрисдикцию соответствующих органов Грузинской футбольной федерации. УЕФА может расследовать только инциденты, происходящие в турнирах под эгидой организации".

Напомним, футболисты "Торпедо" из Кутаиси вышли на поле в футболках с обвинением России в оккупации Грузии. С похожими надписями также были футболки у игроков "Локомотива" и "Рустави".

Ранее УНИАН сообщал, что в Грузии частично выполнили требование протестующих о выборах.