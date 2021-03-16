Украинский боксер Александр Усик прокомментировал свое участие в съемках фильма супруги Виктора Медведчука Оксаны Марченко "Паломница".
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В интервью YouTube-каналу PravdaTUT Lviv Усик заявил, что пообщаться с Марченко его попросили монахи:
"Тут вообще такая ситуация. Я не снимался в фильме Оксаны Марченко. Это просто какая-то дурня получилась. Это видео было записано где-то год или больше тому назад. Мне предложили поговорить с Оксаной. Она снимала фильм о Лавре. Я сказал, что не очень хочу с ней говорить. Но монахи сказали, что лучше меня никто не расскажет про Киево-Печерскую Лавру, про пещеру, про святых, потому что я там часто бываю. В итоге я согласился".
"А так получилось, что они сделали какое-то кино... Это есть информационная война. Когда кому-то плохо, они обманывают. Я уже задолбался молчать и мириться с тем, когда люди так делают", - сказал боксер.
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