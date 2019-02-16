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Следующий бой Уиск может провести в США против Поветкина - промоутер

14:12, 16 февраля 2019
Бокс
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Усиг может выйти в ринг против Поветкина / УНИАН

Британский менеджер Эдди Хирн, являющийся сопромоутером абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика, заявил, что украинец следующий бой может провести в США.

Соперником украинца может стать бывший обладатель титула в супертяжелом весе Александр Поветкин, сообщает Братство Кличко.

По словам Хирна, этот поединок будет транслироваться стриминговым сервисом DAZN и станет для Усика дебютным в супертяжелом весе.

Ранее Хирн уже озвучивал, что следующий бой Усика может пройти 18 мая в США, но тогда помимо Поветкина он называл в качестве возможных соперников Луиса Ортиса и Джозефа Паркера. Теперь же озвучил имя наиболее вероятного противника.

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Теги: #бокс#Поветкин#Усик абсолютный чемпион мира