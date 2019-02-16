Следующий бой Уиск может провести в США против Поветкина - промоутер
14:12, 16 февраля 2019Бокс
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Бой может состояться 18 мая.
Усиг может выйти в ринг против Поветкина / УНИАН
Британский менеджер Эдди Хирн, являющийся сопромоутером абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика, заявил, что украинец следующий бой может провести в США.
Соперником украинца может стать бывший обладатель титула в супертяжелом весе Александр Поветкин, сообщает Братство Кличко.
По словам Хирна, этот поединок будет транслироваться стриминговым сервисом DAZN и станет для Усика дебютным в супертяжелом весе.
Ранее Хирн уже озвучивал, что следующий бой Усика может пройти 18 мая в США, но тогда помимо Поветкина он называл в качестве возможных соперников Луиса Ортиса и Джозефа Паркера. Теперь же озвучил имя наиболее вероятного противника.
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