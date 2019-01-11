Полиция выдала ордер на получение образца ДНК Роналду в деле об изнасиловании

Правоохранительные органы нашли ДНК на платье возможной жертвы.

Продолжается расследование скандала по обвинению нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду в изнасиловании американки Кэтрин Майорги.

Wall Street Journal пишет, что полиция Лас-Вегаса выдала ордер на забор образца ДНК футболиста. Правоохранительные органы нашли ДНК на платье девушки и хотят сравнить ее с ДНК Роналду.

Отмечается, что ордер уже направлено в судебных служб Италии.

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Майорга заявила, что в 2009 году Роналду грубо заставил ее заняться сексом в своем пентхаусе после танцев в ночном клубе.

Она утверждает, что футбольная звезда заставил ее молчать тогда, а сейчас шпионит за ней и ее окружением.

Полиция Лас-Вегаса возобновила расследование осенью 2018-го. Сам футболист отрицает обвинения.