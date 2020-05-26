Журналисты выяснили, кто продал больницам отсталые аппараты для тестирования на COVID-19 по "космическим" ценам (видео)

Оборудование купили без тендера, а сертифицировали его в Украине подозрительно быстро.

Больницы Харькова, Николаева и Житомира приобрели неэффективные аппараты для проведения тестирования на коронавирус по завышенным ценам. За поставкой оборудования стоит фирма бизнесмена, который является партнером бывшего главы Минздрава Ильи Емца.

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Об этом говорится в расследовании программы «Гроші». Отмечается, что в апреле больнице Харькова, Николаева и Житомира отчитались о закупке аппаратов для лабораторного тестирования. Николаевские врачи, которые купили один из аппаратов, рассказывали: получив полтора миллиона на оборудование, сумели даже сэкономить. В Житомире вообще устроили помпезное открытие лаборатории для тестирования больных с коронавирусом.

Ученые, в свою очередь, не спешат радоваться новому оборудованию. Кандидат биологических наук Денис Билько, который более 20 лет имеет дело с оборудованием для выявления коронавирусов, шокирован неэффективностью приобретенных аппаратов.

Так, в апреле европейские аппараты для тестирования можно было купить за 800 тысяч гривень. Такой аппарат за 2 часа может дать результат 85 проб. Однако в Житомире и Харькове приобрели китайские аппараты, которые делают 1 тест за 40 минут по цене в 1 млн 323 тысячи гривень. Оборудование, работающее в 34 раза медленнее, приобрели по цене на 70% дороже.

В больницах говорят, что на момент покупки это было лучшее предложение. Журналисты объясняют: так как закупки осуществлялись по «ковидовским» потребностям, тендера как такового не было. Больницы должны были бы выбирать поставщика сами.

Эксперты, в свою очередь, говорят: учитывая закупки оборудования, которые в то же время проводили благотворители, более выгодные предложения на рынке были. Есть высокая вероятность что закупку «проталкивали» из Минздрава. Тот факт, что аппарат и тест-наборы к нему были так оперативно сертифицированы в Украине, лишь подтверждает это.

Главный редактор сайта «Наші гроші» Юрий Николов объясняет: в нашей стране сертификация подобных средств проходит очень сложно для тех, кто не имеет доступа к этой системе.

Бухгалтер фирмы-поставщика аппаратов («Нортон-Украина») общаться с журналистами не захотела. Примечательно, что в мае «Укрзализныця» для своих медучреждений приобрела эти же аппараты у этого же посредника, однако значительно дешевле – по 980 тысяч гривень за штуку. Тесты также обошлись УЗ значительно дешевле.

Журналисты утверждают, что фирму-поставщика связывают с бизнесменом Борисом Литовским, которого СМИ называли «королем фарммафии» времен Януковича. Литовский, как утверждают эксперты, связан с бывшим главой Минздрава Ильей Емцем, который возглавлял министерство на момент закупки аппаратов. Литовский, и Емец являются партнерами по одной общественной организации – «Украинский медицинский союз».

Журналисты отмечают, что к приобретенным аппаратам нужно будет постоянно покупать расходные материалы, и «Нортон-Украина» является их безальтернативным поставщиком в нашей стране. Поэтому фирма Литовского будет зарабатывать на них и впредь.

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