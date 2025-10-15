В Польше правительство приняло решение о ликвидации Центрального антикоррупционного бюро (СВА). Эта история - это предупреждение для НАБУ, которое неоднократно оказывалось в центре скандалов. Об этом говорится в материале "Апострофа".

"Польское правительство объявило: CBA прекратит существование 1 мая 2026 года. Министр юстиции Адам Боднар называет реформу "перезагрузкой", аргументируя, что CBA "потеряло доверие, стало политизированным и неэффективным". Последние годы бюро напоминало не столько орган правопорядка, сколько инструмент внутренней политической борьбы. Расследования против оппозиции, выборочные дела, "сливы" информации - все это подтачивало доверие", - отметило издание.

Журналисты напомнили, что в Украине НАБУ неоднократно оказывалось в центре скандалов. В частности речь идет о конфликтах с прокурорами, "сливах" дел, а также о совершенно ничем не обоснованных делах, как в случае с Archer, сообщили они.

"НАБУ еще имеет шанс не повторить судьбу CBA. Но для этого ему нужно не только расследовать дела, но и вернуть обществу веру в справедливость. Польский опыт показывает: даже лучшие институты могут потерять доверие, если перестают слышать общество. Для НАБУ это не просто урок - это предупреждение", - отметил "Апостроф".

По мнению авторов материала, польский опыт демонстрирует: когда общество перестает верить в "независимого антикоррупционера", этот институт становится обреченным.

"Это означает, что стандарт "символа антикоррупции", которым часто представлена НАБУ, больше не срабатывает так, как раньше. В Варшаве не дождались момента, когда система рухнет - ее решили перезагрузить силой", - подытожили они.

По данным издания, процесс ликвидации Центрального антикоррупционного бюро (CBA) в Польше разворачивается постепенно, с четко определенными этапами. Еще 10 декабря 2024 года правительство Польши приняло первый проект закона о координации антикоррупционной деятельности, который предусматривал ликвидацию CBA. Согласно первоначальной редакции документа, бюро должно было прекратить работу 1 июля 2025 года. Однако уже в середине 2025 года стало понятно, что президент Анджей Дуда не подпишет этот законопроект из-за обнаруженных в нем юридических "ошибок" (usterki prawne). Поэтому принятие реформы отложили.

Следующий этап состоялся 4 октября 2025 года, когда польское правительство обнародовало обновленную версию законопроекта. В ней указано, что CBA будет ликвидирован 1 мая 2026 года, а часть подготовительных положений вступит в силу уже с февраля 2026 года.