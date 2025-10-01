Самые высокие средние зарплаты зафиксированы в сфере информации и телекоммуникаций.

В Украине в августе 2025 года средняя заработная плата штатных работников по регионам составила 25 911 гривень, что на 2,2% меньше, чем в июле. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Отмечается, что самый высокий размер средней зарплаты зафиксирован в Киеве - 39 535 грн, Луганской области - 32 541 грн и Днепропетровской области - 26 779 грн.

При этом самый низкий уровень средней зарплаты наблюдается в Черновицкой области - 18 451 грн, а также в Кировоградской области - 18 778 грн.

По данным Госстата, самые высокие средние зарплаты в сфере информации и телекоммуникаций - 65 213 грн, в сфере авиационного транспорта - 57 582 грн и в сфере финансов и страховой деятельности - 52 269 грн.

Самые низкие зарплаты в сфере образования - 14 432 грн. В частности за деятельность в сфере творчества, искусства и развлечений - 14 015 грн, а также у работников библиотек, архивов, музеев и других учреждений культуры - 14 379 грн.

Согласно исследованию OLX Работа, больше всего среди работодателей в августе вырос спрос на вакансию комплектовщика. Количество объявлений, по сравнению с маем, выросло на 331%. Медианная зарплата составляет 25 тысяч гривен.

По данным Государственной службы занятости, количество вакансий в Украине в начале августа составило 241 тысячу, в то же время искали новую работу 132 тысячи человек. То есть на одного соискателя работы через Единый портал вакансий приходилось два вакантных рабочих места.

