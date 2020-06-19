Зараженные COVID-19 появились среди работников Антикоррупционного суда

У одного из сотрудников первый тест на COVID-19 оказался положительным.

В Высшем антикоррупционном суде у одного из сотрудников обнаружили коронавирус.

У этого человека первый тест на COVID-19 оказался положительным, сообщили в пресс-службе суда.

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“У одного работника ВАКС первый тест на COVID-19 показал положительный результат. Повторный анализ пока не был проведен. Сейчас Высший антикоррупционный суд осуществляет усиленную дезинфекцию помещения”, – отмечается в сообщении.

Сейчас определяется список лиц, с которыми контактировал больной. Работники, контакты которых уже установлены, находятся на самоизоляции.

При этом в пресс-службе суда подчеркнули, что угрозы правосудию нет, и ВАКС продолжает работать.

“Угрозы осуществлению правосудия нет, все помещения суда работают в штатном режиме с соблюдением масочного режима и ежедневным измерением температуры работникам и посетителям”, – сказано в сообщении.

Как сообщал ранее УНИАН, Всемирная организация здравоохранения предупредила, что пандемия COVID-19 снова набирает обороты, а распространение вируса ускоряется.

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