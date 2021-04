У Денисовой подчеркнули, что обязательная вакцинация создает коллективный иммунитет.

Запрет посещать учебные заведения детям, у которых отсутствуют профилактические прививки, не нарушает их право на образование. В этом убеждена Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Такое заявление обнародовал Офис омбудсмана в Facebook.

"К уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека периодически поступают обращения родителей по содействию в защите прав детей на образование в связи с отказом родителей от их обязательной вакцинации. Уполномоченный придерживается позиции, что запрет посещать учебные заведения детям, у которых отсутствуют профилактические прививки согласно календарю прививок, не затрагивает их право на образование, поскольку действующим законодательством предусмотрены различные формы получения образования, некоторые из которых можно реализовать без посещения учебного заведения", — говорится в заявлении.

У омбудсмена подчеркнули, что обязательная вакцинация создает коллективный иммунитет и защищает не только привитых детей, но и тех, которые не могут быть вакцинированы из-за медицинских противопоказаний.

Кроме того, как пояснили в ведомстве, Верховный Суд в своем постановлении от 17 апреля 2019 года по делу №682/1692/17 отметил, что требование об обязательной вакцинации населения против особо опасных болезней, учитывая потребность общественного здравоохранения, а также здоровья заинтересованных лиц, является оправданным.

В этом деле Верховный Суд обратил внимание, что задачей государства является обеспечение соблюдения оптимального баланса между реализацией права ребенка на образование и интересами других детей, уточняется в сообщении.

"Однако, проблема несогласия некоторых родителей на обязательную вакцинацию детей и дальнейшие трудности с реализацией права таких детей на образование, продолжала остро обсуждаться в украинском обществе. Впрочем, точку в этом споре поставила Большая Палата Европейского суда по правам человека, обнародовав 8 апреля 2021 года свое решение по делу Vavřička and Others v. the Czech Republic (№ 47621/13). Европейский суд определил, что обязательная вакцинация, на которую жаловались заявители, имеет разумное соотношение пропорциональности к легитимной цели государства-ответчика, которая соответствует целям охраны здоровья и защиты прав других лиц. Соответственно, Европейский суд установил, что нарушения статьи 8 Конвенции со стороны государства в этом деле не было", — отметили в Офисе омбудсмена.

У Денисовой также напомнили, что в соответствии со статьей 17 Закона "О выполнении решений и применении практики Европейского суда по правам человека", рассматривая дела, национальные суды применяют практику Европейского суда по правам человека как источник права.

Как сообщалось, 25 марта на сайте образовательного омбудсмана проинформировали, что запрет посещать учебные заведения непривитым детям законен.

