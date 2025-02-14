В Украине можно получить водительские права международного образца.

С начала полномасштабной войны в нашем государстве множество украинцев выехали за границу. Преимущественно они выбирали страны Евросоюза. Теперь перед многими возникла дилемма, как поменять украинские права на европейские.

УНИАН разобрался, как поменять права и нужно ли это делать.

Можно ли ездить с украинскими водительскими правами в Европе

Для начала рассмотрим, можно ли в Украине поменять права на европейские.

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Водительское удостоверение нашего государства адаптировано к образцу ЕС. Там, где у нас обычно пиктограмма, размещаются коды. Кроме того, на них указывают сдачу практической части экзамена.

Итак, как получить права европейского образца в Украине. Это легко сделать при наличии паспорта, копии ИНН и собственно водительских прав. С этими документами нужно подойти в сервисный центр МВД и обменять старые права на новые.

Однако приятная новость в том, что наши национальные права позволяют водить авто в странах, подписавших Венскую конвенцию дорожного движения.

Нужно ли менять украинские права в Польше в 2025 году

Если вы посещаете эту страну с кратким визитом, то можете пользоваться своими водительскими правами по всей территории Польши. Однако, если ваше пребывания там превышает 185 дней в году, то придется получить польский аналог.

С этим вопросом вам нужно обратиться к местным органам власти по месту регистрации - именно там у вас будут принимать документы. Весь перечень необходимых бумаг вам сообщат на месте, поскольку он может отличаться в зависимости от учреждения.

Обычно туда входит заграничный паспорт, копия украинского удостоверения и его заверенный перевод на польский, фото (35х45 мм) и копия документа, подтверждающего право на проживания.

Поменять права обойдется вам около 100 злотых. Старые права вам могут оставить до выдачи новых или же предоставят временную справку взамен.

Стоит отметить, что проходить все эти шаги необязательно. Этого можно избежать с помощью международного водительского удостоверения, которое получается в Украине.

Как поменять водительские права в украине на международные

Замена водительских прав в целом не является необходимой, поскольку существует национальное водительское удостоверение, которое выдается в Территориальном Сервисном Центре.

Для них нужно будет предоставить оригинал и распечатанную копию вашего удостоверения, паспорт (обычный и заграничный), фото и квитанцию про оплату услуг.

С этим пластиковым документом можно смело выезжать из Украины на своем авто для поездок в страны, которые подписали Венскую конвенцию дорожного движения.

В то же время европейские права могут попросить предъявить при аренде машины, чтоб подтвердить ваши навыки вождения.

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