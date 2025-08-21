Сейчас 82% детей сохраняют "обнадеживающее видение" своего будущего.

В этом году состоялась презентация "Индекса будущего" в разрезе профессиональных ожиданий подростков и детей в Украине. И он показал, что большинство карьерных ожиданий детей не соответствуют реальному рынку труда, заявила первая леди Украины Елена Зеленская.

"Подростки предпочитают популярные отрасли, такие как IT, медиа, юриспруденция. Тогда как недоукомплектованные сектора, в частности промышленность - остаются вне их интереса. Если сухо подытожить это и другие исследования, то увидим, что наши дети в основном дезориентированы. Или даже не задумываются о будущей профессии", - сказала она во время образовательной конференции "Августовская-2025: образование для меняющегося мира".

Также Зеленская подчеркнула, что карьерное консультирование - важный этап подготовки к взрослой жизни. Она считает, что было бы правильно, если бы у наших детей было бы больше возможностей получать эту информацию в школах также.

Видео дня

Кроме того, она добавила, что 82% украинских подростков сохраняют "обнадеживающее видение" своего будущего.

"И это очень важный сигнал. Потому что даже несмотря на войну, все трудности, наши подростки не теряют веры и планируют будущее", - пояснила первая леди.

Работа в Украине - что надо знать

Как сообщал УНИАН со ссылкой на исследование OLX Работа, в июне 2025 года на ряде вакансий зафиксировали стремительный рост зарплат. Среди них - сферы "Розничная торговля/продажи/закупки", а также "Строительство/облицовочные работы".

В целом, отмечают аналитики, зарплаты в первой половине 2025 года выросли, прежде всего, в сферах с кадровым дефицитом - строительстве, торговле, логистике.

Вас также могут заинтересовать новости: