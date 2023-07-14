Изменения коснулись также Дня украинской государственности и Дня защитников и защитниц Украины.

Верховная Рада Украины приняла Закон о внесении изменений в статью 73 Кодекса законов о труде Украины, которым изменила даты некоторых государственных праздников.

За принятие в целом соответствующего президентского законопроекта (реестр. №9431) проголосовал 241 народный депутат.

Так, законом в перечне праздничных дней устанавливается, что 15 июля отмечается День украинской государственности (ранее - 28 июля).

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Также устанавливается, что 1 октября отмечается День защитников и защитниц Украины (ранее - 14 октября).

Кроме того, законом устанавливается, что 25 декабря в Украине отмечается Рождество Христово. Ранее в Кодексе было указано, что Рождество в Украине отмечается 25 декабря и 7 января.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

По словам народного депутата Ярослава Железняка, закон будет подписан после 28 июля, поэтому в этом месяце День украинской государственности будет отмечаться 28 июля.

В то же время нардеп Алексей Гончаренко отмечает, что "все нововведения начнут действовать с 1 сентября".

"То есть День украинской государственности отпразднуют еще 28 июля в этом году. В следующем будет 15 июля. А уже День защитников и защитниц - 1 октября", - написал он в своем Telegram-канале.

В Украине изменили даты праздников - что предшествовало

Как известно, разговоры об изменении даты празднования Рождества в Украине шли уже не первый год. В мае этого года Православная Церковь Украины на Архиерейском Соборе решила перейти на новый календарь.

Согласно этому решению, христиане Украины будут праздновать Рождество 25 декабря, а не как раньше - 7 января, Покрова Пресвятой Богородицы будет 1 октября, а не 14 октября, как раньше, а День святого Николая - 6 декабря, а не 19 декабря.

В конце июня президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроект "О внесении изменений в статью 73 Кодекса законов о труде Украины" (№ 9431), которым предусмотрено празднование Рождества Христова 25 декабря.

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