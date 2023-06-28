Всего в документе предлагаются новые даты для трех праздников.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроект "О внесении изменений в статью 73 Кодекса законов о труде Украины" (регистрационный номер 9431), которым предусмотрено празднование Рождества Христова 25 декабря. Соответствующий законопроект зарегистрирован на официальном сайте Верховной Рады Украины.

Документ предлагает внести изменения в статью 73 Кодекса законов о труде Украины, определив, что 25 декабря отмечается Рождество Христово, 15 июля – День украинской государственности, 1 октября – День защитников и защитниц Украины.

Согласно законопроекту изменение даты празднования Рождества Христова обуславливает необходимость переноса на тринадцать полных календарных дней дат празднования Дня украинской государственности (с 28 июля на 15 июля) и Дня защитников и защитниц Украины (с 14 октября на 1 октября) - это праздник Покрова Пресвятой Богородицы.

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В ныне действующем законе о труде праздничным днем было и Рождество 25 декабря, и Рождество 7 января. Данным законопроектом предусмотрено, что праздничным днем является только Рождество 25 декабря.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что в условиях полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины происходит борьба украинцев за свою идентичность и способствует желанию каждого украинца проживать собственную жизнь со своими традициями, праздниками.

Отмечается, что украинскому народу длительное время навязывались российская идеология, в частности, относительно соблюдения юлианского календаря и празднования Рождества Христова 7 января.

"Большинство православных христиан мира празднуют Рождество Христово 25 декабря. Православная церковь Украины 24 мая 2023 года на Архиерейском соборе утвердила полный переход с 1 сентября 2023 года на новый – новоюлианский календарь, по которому живет большинство православных церквей мира и которым, в частности, предусмотрено празднование Рождества Христова 25 декабря, а не 7 января", - сказано в пояснительной записке.

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Разговоры об изменении даты празднования Рождества в Украине идут уже не первый год. После полномасштабного вторжения России количество сторонников официального празднования Рождества Христова 25 декабря увеличилось.

В мае 2023 года Православная Церковь Украины на Архиерейском Соборе решила перейти на новый календарь. Согласно этому решению, все христиане Украины будут праздновать Рождество 25 декабря, а не как раньше - 7 января, Покрова Пресвятой Богородицы будет 1 октября, а не 14 октября, как раньше, День святого Николая - 6 декабря, а не 19 декабря.

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