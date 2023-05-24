В связи с этим сдвинутся и даты некоторых других праздников.

Православная церковь Украины (ПЦУ) на архиерейском соборе приняла решение перейти на новый календарь.

Таким образом, все христиане Украины начнут праздновать Рождество 25 декабря, а не как раньше - 7 января, передает BBC Украина.

В связи с этим смещаются и даты других церковных праздников:

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Покрова Пресвятой Богородицы – 1 октября (ранее 14 октября);

Крещение – 6 января (ранее 19 января);

День святого Николая – 6 декабря (ранее 19 декабря).

На Пасху и Троицу новый календарь не повлияет.

Формальное решение об окончательном переходе на новый календарь будет принято 27 июля на Поместном собор - высшем органе церковной власти. При этом предстоятель ПЦУ митрополит Эпифаний заявил, что вопрос все равно уже решен и с 1 сентября будет переход.

Однако парафии, которые откажутся пользоваться новым календарем, смогут оставить себе старые даты.

Митрополит Епифаний обратится к властям с вопросом переноса дней государственных религиозных праздников.

Разговоры о переходе ПЦУ на новый календарь

Ранее стало известно, что руководство ПЦУ рассматривает вопрос перехода на Григорианский календарь. Однако там заявляли, что не будут спешить с этим, поскольку нужно взвесить все за и против.

В 2022 году синод ПЦУ разрешил тем общинам, которые этого захотели, праздновать Рождество 25 декабря.

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