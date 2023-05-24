Православная церковь Украины (ПЦУ) на архиерейском соборе приняла решение перейти на новый календарь.
Таким образом, все христиане Украины начнут праздновать Рождество 25 декабря, а не как раньше - 7 января, передает BBC Украина.
В связи с этим смещаются и даты других церковных праздников:
- Покрова Пресвятой Богородицы – 1 октября (ранее 14 октября);
- Крещение – 6 января (ранее 19 января);
- День святого Николая – 6 декабря (ранее 19 декабря).
На Пасху и Троицу новый календарь не повлияет.
Формальное решение об окончательном переходе на новый календарь будет принято 27 июля на Поместном собор - высшем органе церковной власти. При этом предстоятель ПЦУ митрополит Эпифаний заявил, что вопрос все равно уже решен и с 1 сентября будет переход.
Однако парафии, которые откажутся пользоваться новым календарем, смогут оставить себе старые даты.
Митрополит Епифаний обратится к властям с вопросом переноса дней государственных религиозных праздников.
Разговоры о переходе ПЦУ на новый календарь
Ранее стало известно, что руководство ПЦУ рассматривает вопрос перехода на Григорианский календарь. Однако там заявляли, что не будут спешить с этим, поскольку нужно взвесить все за и против.
В 2022 году синод ПЦУ разрешил тем общинам, которые этого захотели, праздновать Рождество 25 декабря.