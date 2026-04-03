Люди живут в ожидании перемирия: генерал о трудностях с пополнением армии

Нехватка кадров приводит к тому, что нет замены тем, кто находится на постах, нет ротации и нормального отпуска.

Поток добровольцев, пополняющих подразделения Сил обороны через рекрутинговые центры, стал меньше, чем раньше. Гражданские жители живут в ожидании перемирия и победы, а тем временем бойцам на передовой нет замены. Об этом заявил командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ, Герой Украины генерал-майор Олег Апостол в интервью Укринформу.

Его, в частности, спросили, насколько рекрутинговые центры ВСУ способствуют пополнению подразделений новыми людьми.

"Сейчас гораздо меньше. Люди живут в ожидании перемирия и победы, но нужно думать о том, чтобы максимально измотать противника и заставить его отказаться от своих действий. Если враг завтра остановится, то это здорово. А если не остановится, то мы окажемся к этому не готовы", – ответил военный.

Апостол пояснил, что нехватка людей влияет на то, что нет замены тем, кто стоит на позициях, что нет ротации, нормального отпуска.

"Хотя что касается последнего, то мой принцип таков, что все военнослужащие должны дважды в год побывать в отпуске", – уточнил Апостол.

По его словам, люди не до конца понимают, насколько важно быть вместе с теми ребятами, которые сейчас служат в Вооруженных силах Украины.

"Для них это было бы поддержкой. Хотелось бы, чтобы люди понимали, что такое Десантно-штурмовые войска. Когда в них попадаешь, ты будешь полностью обеспечен всем, в частности, получишь поддержку на поле боя, и тебе предоставят такую подготовку, которая спасет и даст возможность максимально выжить во время боевых действий", – высказался военный.

Пополнение войск: решение Минобороны

Как сообщал УНИАН, 28 февраля министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что уже разработан комплексный план по решению проблемы с мобилизацией и самовольным оставлением частей (СОЧ) военнослужащими. Один из вариантов решения нынешних проблем заключается в большем привлечении иностранных граждан в армию.

Как отметил Федоров, были проведены сотни встреч, различных брифингов, интервью с экспертами, военными для того, чтобы, по сути, проанализировать эффективность и "проверить на прочность" этот план (провести crash test). В том числе он совершил поездку на фронт, где встретился с около десятью командирами корпусов, бригад и посетил различные группировки. Во время этих встреч министр задавал много вопросов относительно видения того, как нужно решать этот вопрос и какие есть соответствующие предложения.

Он отметил, что в ближайшее время постепенно будут публично озвучиваться инициативы.

