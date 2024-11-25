Это должно позволить командирам улучшить организацию и сопровождение мероприятий по вербовке добровольцев.

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сирский определил каждому командиру бригады создать штатное подразделение рекрутинга. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

"Соответствующей организационной директивой определена задача сформировать штатные подразделения рекрутинга в боевых воинских частях. Это нововведение позволит командирам улучшить организацию и сопровождение мероприятий вербовки добровольцев", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что по инициативе Генерального штаба ВСУ 1 октября 2024 года внесены изменения в постановление правительства от 16 мая 2024 года № 560, нормами которого разрешено командирам призывать добровольцев непосредственно в воинские части без обращения в территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

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"До этого в Вооруженных Силах Украины функционировали центры рекрутинга в Сухопутных войсках, Военно-Морских Силах, Десантно-штурмовых войсках, Силах специальных операций и территориальной обороны. На сегодня они и дальше активно развиваются и совершенствуют свои возможности", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 31 октября заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко отметила, что за две недели через сервис "Резерв+" поступило более 5 тыс заявок от украинцев, наиболее популярными вакансиями стали операторы БПЛА, работа в разведке и штабе.

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