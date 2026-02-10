Мужчины старше 60 лет теперь могут проходить военную службу по контракту, - указ

Соответствующий указ глава государства подписал сегодня.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который позволяет гражданам в возрасте от 60 лет проходить военную службу по контракту.

Соответствующий указ №108/2026 "О внесении изменений в Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины" обнародован на сайте Офиса президента.

В частности, пункт 18 Положения установлено дополнить абзацем следующего содержания: "Лица в возрасте от 60 лет во время действия военного положения, в соответствии с частью десятой статьи 20 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", принимаются на военную службу по контракту – сроком на 1 год".

Перевод армии на контракт

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе Зеленский заявил, что перевод украинской армии с мобилизационной на контрактную состоится после завершения войны или прекращения огня:

"Будем беречь свою армию – 800 тысяч – переводить ее после окончания войны или после прекращения огня из мобилизационной в контрактную армию. Кто захочет".

По его словам, поощрять присоединяться к войску нужно высокими зарплатами.

