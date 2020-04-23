В Минобразования назвали сроки проведения ВНО-2020

ВНО пройдет с соблюдением социального дистанцирования и с использованием средств индивидуальной защиты.

В Министерстве образования и науки разъяснили особенности и назвали сроки проведения внешнего независимого оценивания в 2020 году.

Об этом говорится в сообщении на информационном ресурсе МОН об изменениях в образовательном процессе во время карантина.

Читайте такжеВсеукраинская школа онлайн 23 апреля - смотреть онлайн уроки для всех классов

В министерстве отметили, что даты проведения ВНО будут зависеть от завершения карантина - если карантин завершится до начала июня, основная сессия тестирования пройдет между 25 июня и 17 июля. Если карантин продлится до начала августа, ВНО состоится с 17 августа по 4 сентября.

Заместитель министра образования и науки Егор Стадный заметил, что в условиях эпидемии проведение ВНО намного безопаснее, чем вступительные экзамены в университетах. "Большинство участников сдают ВНО по месту жительства, поэтому им не нужно ехать в другой город или область. А для сдачи вступительных экзаменов наоборот большинству поступающих и их родителям придется по несколько раз ездить в другие города, в разы увеличит количество перемещений по стране. В то же время вступительные экзамены обычно собирают гораздо большее количество людей в аудиториях, чем во время ВНО", - сказал он.

Формат и процедура проведения ВНО в 2020 году не изменятся. По правилам при сдаче ВНО в аудитории находится максимум 15 участников и 2 инструктора. Обязательной является дистанция 1,5 метра между участниками в аудитории, которая будет соблюдена в связи с эпидемией. Социальное дистанцирование также будет обеспечено и у входа в помещение, в котором будет проходить тестирование, чтобы избежать скопления людей.

"Без изменений останутся количество тестов и их содержание. Каждый участник может сдать максимум 4 теста, а количество заданий в них, которые основываются на материале, изучаемом в апреле-мае 11 класса, ничтожно малое. Такое задание может быть только одно на весь тест, поэтому перепечатывать тираж тестовых тетрадей из-за такого малого количества заданий нецелесообразно. Модель ранжирования результатов тестирования снижает влияние внешних факторов и УЦОКО сможет статистически сгладить определенные пробелы в подготовке участников из-за карантина", - отмечают в министерстве.

Читайте такжеПробное ВНО-2020: Минобразования предлагает участникам потренироваться онлайн

Также отмечается, что в связи с распространением коронавирусной инфекции все участники ВНО и инструкторы будут обеспечены средствами индивидуальной защиты и антисептиками, а помещения будут проветривать и дезинфицировать.

"Участники, которые контактировали с больными или сами заразились коронавирусом, смогут сдать ВНО во время дополнительной сессии, когда излечатся или выйдут из самоизоляции. В случае, если из-за изоляции или болезни они будут вынуждены пропустить и дополнительную сессию тестирования, они будут освобождены от ВНО по состоянию здоровья. Такое правило действовало и раньше для людей с рядом заболеваний", - добавили в МОН. В частности, для таких категорий абитуриентов в условиях вступления в университеты предусмотрены отдельные особенности и формы проведения вступительных экзаменов.

Также отмечается, что информацию обо всех изменениях в образовательных процессах, происходящих из-за карантина, и ответы на часто задаваемые вопросы можно найти на специальном информационном ресурсе - mon-covid19.info.