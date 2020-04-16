ВНО состоится в любом случае – Кличко

По словам мэра Киева, рассматриваются два варианта основной сессии - или с 25 июня, или с 25 августа.

Киевский городской голова Виталий Кличко заверяет, что внешнее независимое оценивание в этом году состоится в любом случае, но сроки его проведения зависят от того, когда будут сняты ограничительные меры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время онлайн-брифинга.

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«Мы работаем по этому вопросу с Министерством образования. Насколько мне известно, в связи с ограничительными мерами в Украине подготовили два сценария проведения внешнего независимого оценивания. Хочу заверить, что ВНО состоится в любом случае, однако сроки его проведения зависят от того, когда закончатся ограничения», - сказал Кличко.

Так, по его словам, если ограничения отменят в начале июня, то ВНО можно будет провести уже в июне, основную сессию - с 25 июня.

«Если же сроки ограничений будут продлены и будет возможность начать пробное ВНО в августе, то с 25 августа проведут основную сессию ВНО», - отметил городской голова.

Кличко напомнил, что телеканал «Киев» транслирует видеоуроки для школьников: ежедневно, по четыре урока.

«Этот опыт образовательного проекта столицы государство распространило на всю страну в рамках проекта «Всеукраинская школа онлайн», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, сроки проведения внешнего независимого оценивания в 2020 году будут переноситься на более поздние даты, продление карантина также изменит и сроки проведения вступительной кампании.