Женщину накачивали препаратом, который во всем мире считается вредным из-за побочных эффектов.

В России украинку, которая была вывезена в РФ и отказалась получить российское гражданство, почти год удерживали в психбольнице и подвергали карательной психиатриию. Правозащитники смогли освободить ее из учреждения и вернуть в Украину в феврале 2023 года.

Как сообщают в Телеграм-канале "Можем объяснить", об этой истории им рассказал правозащитник Алексей Прянишников. По его словам, жительницу Харькова Ирину вывезли на автобусе в Белгород в мае 2022 года. После этого она попала в пункт временного содержания.

"В медицинских документах указано, что Ирина приехала в Белгород к родственникам, однако сама она говорит, что никаких родственников там никогда не имела", – говорит Прянишников.

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Из-за отказа сообщать сведения о себе из пункта временного содержания женщину отправили в Белгородскую психбольницу. Правозащитник отмечает, что это не является причиной для заключения человека в психбольнице, однако этот случай в его практике уже не первый.

Отмечается, что в Белгородской психбольнице Ирина пробыла до 10 августа 2022 года. После этого ее перевели в психбольницу Энгельса, где врачи накачивали ее галоперидолом.

"Это нейролептик, применяемый в лечении шизофрении еще с советских времен. Во всем цивилизованном мире считается довольно вредным препаратом, имеющим массу побочных эффектов", – добавил Прянишников.

Этот случай также осложняло отсутствие у Ирины украинских документов. В России женщину неоднократно шантажировали Ирину возможностью выписаться из психбольницы в обмен на получение российского паспорта, однако она не соглашалась.

"В чем мотивация такого экстравагантного поиска новых граждан России – остается только догадываться. Думаю, такое рвение обусловлено тем, чтобы можно было рассуждать о выборе украинцев в пользу России, то есть пропагандистские мотивы. И я бы не исключал каких-то корыстных мотивов со стороны конкретных чиновников", – объяснил правозащитник.

Сын женщины искал ее на протяжении пяти месяцев. В сентябре 2022 года он узнал, что она находится в больнице в Энгельсе, однако из-за военного положения выехать за матерью не смог.

По словам Прянишникова, он присоединился к делу в январе. Сын Ирины смог получить для нее в Украине "белый паспорт" – удостоверение личности гражданина Украины для возвращения в страну.

21 февраля Прянишникову вместе с саратовским адвокатом удалось добиться посещения Ирины в психбольнице.

"Врачи оказались не очень рады необъявленному визиту, зачем-то консультировались с миграционным подразделением МВД, но к обеду сдались и отпустили Ирину, сняв ранее выдвигавшиеся требования о вступлении Ирины в гражданство РФ", – говорит правозащитник.

Уже к вечеру 23 февраля Ирина находилась в Харькове. Там женщина встретилась с сыном после 10 месяцев разлуки.

Депортация украинцев в Россию

С начала полномасштабного вторжения России в Украину на территорию РФ вывезли сотни тысяч украинце. В частности, в Россию депортировали тысячи детей.

Директор общественной организации Восточная правозащитная группа Вера Ястребова в декабре 2022 года рассказала, что россияне также выделяют средства на медицинскую фильтрацию украинских детей. По ее словам потенциальными жертвами депортации в РФ могут стать 82 тысячи маленьких украинцев.

2 марта 2023 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в так называемых "лагерях перевоспитания" россияне содержат около 6 тысяч украинских детей. Детей с патриотичными взглядами удержвают в 43 так называемых "образовательных лагерях" на территории РФ.

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