На территории РФ создано 43 учреждения, где "перевоспитывают" наиболее патриотично настроенных маленьких украинцев.

В российских так называемых "лагерях перевоспитания" содержат около 6 тыс. украинских детей.

Об этом в эфире информационного телемарафона сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Мы нашли подтверждение недавно обнародованного доклада одной из общественных организаций о том, что на территории РФ созданы 43 так называемых "образовательных лагеря", где держат детей, которые, по мнению РФ, являются наиболее патриотично настроенными к Украине. По нашим данным, сейчас там находятся около 6 тыс. детей, где на них оказывают давление психологического и физического характера", - сказал Лубинец.

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По его словам, захватчики незаконно перемещают из временно оккупированных территорий детей для того, чтобы они стали россиянами. Этим детям запрещают общаться на украинском языке, у них забирают украинские документы, их незаконно усыновляют.

Депортация и издевательство оккупантов над украинскими детьми

С начала полномасштабной войны Россия массово незаконно депортирует с временно оккупированных территорий граждан Украины, в том числе детей.

Согласно последним данным Национального информационного бюро, из Украины незаконно вывезено 738 тыс. детей.

Власти Кремля создает свой особенный "букварь" для украинских школьников, которые вынуждены получать образование на временно оккупированных территориях Украины.

Во временно оккупированном российскими захватчиками городе Токмак (Запорожская область) детей заставляют писать письма военнослужащим РФ.